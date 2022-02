Landesweite Ernährungstage: Regionalität im Mittelpunkt

Mit verschiedenen Aktionen starten heute die landesweiten Ernährungstage. In diesem Jahr geht es vor allem um die Frage, wie man regionale Lebensmittel und eine ausgewogene und nachhaltige Ernährung in Kantinen, Mensen und andere Großküchen bringen kann. Deshalb haben die Landratsämter und die Ernährungszentren der Region Aktionen in Zusammenarbeit mit Kantinen und Mensen organisiert. Bis zum 18. Februar soll es Vorträge, Workshops, Ausstellungen und Informationsstände geben. Die landesweite Eröffnung der Ernährungstage findet am Vormittag in Osterburken mit Landwirtschaftsminister Peter Hauck (CDU) statt.