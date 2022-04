Ermittlungsgruppe wegen versuchten Mordes

per Mail teilen

Nachdem eine unbekannte Person zwei Tage vor Weihnachten mehrere Feuer an einem Wohnhaus in Mosbach-Diedesheim (Neckar-Odenwald-Kreis) gelegt hat, ist jetzt eine Ermittlungsgruppe zu dem Fall eingerichtet worden. Der Täter oder die Täterin hatte in der Nacht zum 22. Dezember mit Mülltonnen die Haustüren blockiert und dann mehrere Brandstellen rund ums Haus gelegt. Damit waren alle Fluchtmöglichkeiten versperrt. Da sich Menschen im Haus befanden wird laut Polizei und Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Kriminalpolizei hat dazu eigens eine 19-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Durch die Brände war ein Schaden von rund 6.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.