Ermittlungen nach Tod eines Zweijährigen: Tragisches Unglück

Nachdem ein zweijähriges Kind am Samstag in einem Gartenteich in Spechbach ertrunken ist, gehen die Ermittler nicht davon aus, dass die Eltern ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt haben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heidelberg sind fast abgeschlossen. Demnach hatte der kleine Junge am frühen Morgen das Haus verlassen, obwohl alles kindgerecht gesichert gewesen sei. Die Eltern schliefen währenddessen. Der Zweijährige ging wenige hundert Meter zu Fuß zum Garten eines Wohnhauses, wo er später tot in einem Gartenteich gefunden wurde. Die Eltern hatten währenddessen das Verschwinden ihres Kindes bemerkt und sofort die Polizei alarmiert, die auch einen Hubschrauber im Einsatz hatte. Auch die Feuerwehr und viele Anwohner unterstützten die Suche. Laut der Ermittler gibt es bislang keinen Verdacht auf eine Verletzung der Sorgfaltspflicht. Vielmehr gehe man von einem tragischen Unglücksfall aus.