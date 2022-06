Ermittlungen nach Hubschrauberabsturz eingestellt

per Mail teilen

Nach dem Hubschrauberabsturz Mitte Oktober im Wald bei Buchen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen jetzt eingestellt. Drei Menschen waren bei dem Unglück ums Leben gekommen. Laut einem Gutachten war der Absturz vermutlich auf einen Manövrierfehler des Piloten zurückzuführen, so die Staatsanwaltschaft. Weil Zeugen von einem lauten Knall berichtet hatten, sei in einigen Presseberichten von einem möglichen Anschlag die Rede gewesen. Dies habe sich aber nicht bestätigt. Sprengstoffrückstände habe es nicht gegeben. Zu den Opfern gehörte der Gründer des amerikanischen Startups "Augustus Intelligence" - er war mit dem Chef einer Entsorgungsfirma und dessen 18-jährigem Sohn an Bord.