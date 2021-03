per Mail teilen

Nach einem Autokorso von Corona-Gegnern in Heidelberg am Samstag ermittelt die Polizei. Knapp 60 Fahrzeuge fuhren vom Busbahnhof in der Kurfürstenanlage, über den Adenauerplatz und die Sofienstraße und umrundeten dreimal den Bismarckplatz. Entgegen der Auflagen der Versammlungsbehörde der Stadt Heidelberg hupte der überwiegende Teil der Teilnehmer. Die Demonstranten hörten erst nach mehrfacher Aufforderung damit auf. Gegen den Versammlungsleiter wurden Ermittlungen eingeleitet. Verstöße gegen die Corona-Verordnung gab es nicht. Im Verkehr kam es laut Polizei zu erheblichen Behinderungen.