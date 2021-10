Ermittlungen nach Massenschlägerei mit zwei Verletzten

Die Polizei ermittelt nach einer Massenschlägerei am Samstagabend in Heidelberg-Emmertsgrund, an der nach ersten Erkenntnissen bis zu 20 Personen beteiligt waren. Laut Polizei waren zunächst mehrere Notrufe beim Polizeipräsidium Mannheim eingegangen. Den Angaben zufolge waren die Beamten mit starken Polizeikräften vor Ort. Wie sich herausstellte, hatten die Beteiligten Messer und Schlagwerkzeuge zwar vorgezeigt, aber nicht eingesetzt. Auch ein zunächst gemeldeter Schuss konnte vor Ort nicht bestätigt werden. Bei der Auseinandersetzung wurden laut Polizei zwei Personen verletzt, eine von ihnen kam in eine Heidelberg Klinik.