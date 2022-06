Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen in Mannheimer Pflegeheim ein

In einem Mannheimer Pflegeheim waren im Herbst vergangenen Jahres nach einem Corona-Ausbruch 13 Menschen gestorben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, habe sich kein hinreichender Tatverdacht einer Pflichtverletzung durch einen leitenden Heimmitarbeiter ergeben.

Ermittler waren nach Strafanzeige der Stadt Mannheim aktiv geworden

In dem Pflegeheim im Mannheimer Stadtteil Neckarau war es im November 2021 zu einem Corona-Ausbruch gekommen. In Folge dessen starben 13 Menschen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Untersuchungen - auch wegen einer möglichen Verletzung des Infektionsschutzgesetzes - bereits Mitte dieses Monats eingestellt.

Betreiber des Heims spricht von Freispruch

Es habe keine Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht gegeben.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

Hintergrund ist ein Herbstfest in den Innenräumen des Heims, bei dem am 10. Oktober auch mehrere positiv getestete Bewohner teilgenommen haben sollen. Danach soll es Mitte Oktober zu mehreren Dutzend Corona-Infektionen in dem Haus und in der Folge auch zu Todesfällen gekommen sein.

Die Unternehmensgruppe mit 2000 Beschäftigten betreibt bundesweit 26 stationäre Pflegeeinrichtungen mit rund 1700 Plätzen.