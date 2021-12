13 Corona-Tote: Ermittlungen gegen Pflegeheimbetreiber in Mannheim

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt gegen den Betreiber eines Mannheimer Pflegeheims unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Dort waren nach einem Corona-Ausbruch 13 Menschen gestorben.

Haus am Park, BeneVit Pflegeheim in Mannheim SWR Dagmar Kwiatkowski

Dass die Behörde gegen den Betreiber des Pflegeheims "Haus am Park" in Mannheim-Neckarau ermittelt, teilte das baden-württembergische Sozialministerium dem Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weihrauch auf dessen Anfrage hin mit. Bei einem Corona-Ausbruch waren in dem Heim laut Ministerium 13 Bewohner gestorben. Das sind vier Tote mehr, als bisher bekannt war.

Nahmen drei positiv Getestete am Herbstfest im Pflegeheim teil?

Im Fokus der Ermittlungen steht offenbar ein Herbstfest im Garten des Pflegeheims am 10. Oktober. Daran nahmen offenbar drei zuvor positiv auf Corona getestete Bewohner teil. Das hatte die Einrichtungsleitung laut Ministerium bisher bestritten.

Mannheimer Gesundheitsamt nicht über positive Tests informiert

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sei über die Positivtests tagelang nicht informiert worden, so das Ministerium. Es spricht von "pflichtwidrigem Verhalten der Einrichtungsleitung", weil sich so das Virus in dem Heim verbreiten konnte - mit tödlichen Folgen für 13 Bewohner.

"Wenn sich die Einrichtungsleitung etwas zu Schulden kommen lassen hat, muss das strafrechtlich geahndet werden. Gerade ältere Menschen in den Pflegeheimen müssen in einer Pandemie besonders geschützt werden.“

Nach einem Corona-Ausbruch sind in diesem Heim 13 Personen gestorben SWR

Stadt stellt Strafanzeige gegen Pflegeheim-Betreiber

Das Rechtsamt der Stadt Mannheim stellte daraufhin bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den Heimbetreiber. Eine Reaktion auf die Ermittlungen des Heim-Betreibers, die "BeneVit-Gruppe" mit Sitz in Mössingen (Landkreis Tübingen) gibt es nach einer SWR-Anfrage bisher nicht.