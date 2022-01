per Mail teilen

In Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein Verkehrsunfall an einer Kreuzung am Dienstagvormittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zwei Autos waren dort zusammengestoßen. Laut Polizei wurde eine Person verletzt. Auch die Straßenbahnlinie 5 war von dem Unfall betroffen, denn eines der beteiligten Fahrzeuge blockierte die Gleise. Es wurde abgeschleppt.