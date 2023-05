Ergebnisse des Verkehrsversuchs

Teile der Mannheimer Innenstadt waren bis März ein Jahr lang für den Autoverkehr gesperrt worden. Laut der jetzt vorgestellten Ergebnisse der Umfrage nahmen vor allem Passanten den Verkehrsversuch positiv wahr. Die Unternehmen inklusive Angestellte hingegen, bewerten den Versuch eher schlecht. Bei Anwohnern sind die Meinungen ausgeglichen. Betrachtet man die Fortbewegungsmittel der Befragten steht fest: Autofahrer bewerten das Projekt negativ, Menschen, die den ÖPNV nutzen oder mit dem Rad fahren sind eher zufrieden. Zudem wurde erhoben, dass das in den betroffenen Bereichen fast doppelt so viele Fahrradfahrer unterwegs waren als zuvor. In der nächsten Gemeinderatssitzung am 13. Juni werden die Ergebnisse dann diskutiert und bewertet.