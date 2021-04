Die Stimmen im Heidelberger Bürgerentscheid sind ausgezählt. Das Ergebnis: Die Mehrheit hat sich gegen die Verlegung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge in die "Wolfsgärten" ausgesprochen.

Die Heidelberger konnten im Bürgerentscheid wählen, ob das Ankunftszentrum für Flüchtlinge in die "Wolfsgärten" verlegt wird. Zurzeit ist es in den Kasernen im früheren US-Wohngebiet Patrick-Henry-Village untergebracht. Rund 70 Prozent der Menschen, die abgestimmt haben, sind gegen den Standort Wolfsgärten. Die Bürgerinitiative hatte für einen Neubau im neuen Stadtteil PHV geworben. Wo das Ankunftszentrum entstehen soll, ist aber noch nicht entschieden. Der Gemeinderat ist erneut am Zug.

Das Quorum wurde erreicht. Mindestens 25 Prozent der 109.000 Heidelberger mussten sich auf eine Seite schlagen, damit der Entscheid gültig ist. Die notwendige Stimmenzahl für das Quorum wurde deutlich übertroffen. Damit wird das Ankunftszentrum nicht in die "Wolfsgärten" verlagert.

Bei der Ergebnispräsentation der Stadt Heidelberg wurde bekannt gegeben, dass 36.000 Menschen per Brief abgestimmt haben. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 40 Prozent.

Ergebnis im Bürgerentscheid: Erfolg für Bürgerbündnis

Das Ergebnis ist ein klarer Erfolg für "Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt" (BAFF). Es hatte den Entscheid ins Leben gerufen. Sie lehnten die "Wolfsgärten" als Standort für das Ankunftszentrum aus mehreren Gründen ab. Unter anderem sei es wegen des Lärms und der isolierten Lage menschenunwürdig.

Das Gelände liegt direkt am Autobahnkreuz Heidelberg und neben der Bahntrasse. Auch der Verlust von acht Hektar ökologisch wertvoller Ackerfläche und einer Kaltluft-Schneise sei nicht hinnehmbar. Dieser Auffassung sind nun viele Heidelberger gefolgt.

Wie geht es weiter für Stadt und Land?

Die Stadt Heidelberg und das Land Baden-Württemberg hatten hingegen für die Verlagerung in die Wolfsgärten geworben. Geplant war, das Ankunftszentrum dort neu zu bauen. Dazu wurden auch bereits erste Pläne vorgelegt.

Klare Ansage der Stadt war bisher auch: Ein anderer Standort als die "Wolfsgärten" kommt für das Ankunftszentrum in Heidelberg nicht in Frage. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) erklärte bei der Ergebnispräsentation, dass er dem Land ein anderes Angebot machen wolle.

Innenministerium: Suche nach neuem Standort geht weiter

"Wir erkennen natürlich den Willen der Bürgerinnen und Bürger vorbehaltlos und vollumfänglich an", teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. "Wir stehen weiter zu der Zusage, das Patrick-Henry-Village zu räumen, um die Entwicklung des neuen Heidelberger Stadtteils dort zu ermöglichen." Allerdings gebe es im Moment keinen Plan B. Nun müsse ein neuer Standort in der Region gefunden werden, wobei schon vor der Entscheidung für die "Wolfsgärten" landesweit sehr lange und intensiv nach geeigneten Flächen gesucht worden war. Das Ministerium setze auf den großen Konsens im Gemeinderat und bei den Heidelberger Bürgern, das Ankunftszentrum in der Stadt am Neckar behalten zu wollen.

Neues Stadtviertel Patrick-Henry-Village

Das Patrick-Henry-Village, in dem sich das Ankunftszentrum bisher befindet, will Heidelberg als neues Stadtviertel entwickeln. Dort sollen 10.000 Bewohner im "ökologischen Leuchtturmprojekt" leben - laut Gemeinderatsbeschluss allerdings ohne Ankunftszentrum.