Positive Erfahrungen mit neuen Corona-Tests in Mannheim

Seit Ende September wird an sechs Mannheimer Ganztags-Grundschulen ein neues Corona-Test-System ausprobiert. Die Methode soll bessere Ergebnisse liefern - das scheint gut zu funktionieren.

In der dritten Klasse der Johannes-Kepler-Ganztags-Grundschule ist es inzwischen Routine. Zweimal pro Woche lutschen die Kinder am Morgen rund dreißig Sekunden lang an einem Wattestäbchen. Danach werden die Stäbchen von Mädchen und Jungen getrennt in zwei Behältern gesammelt. Diese so genannten Pooltests werden dann im mobilen Corona-Test-Truck von Uniklinikum und Baden-Württemberg-Stiftung ausgewertet. Bis 11 Uhr liegt das Ergebnis vor. Nur, wenn eine oder mehrere Proben positiv sind, gibt es einen weiteren Test.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Roland Weihrauch

Bessere Ergebnisse

Klassenlehrerin Lorena Münd ist von dem Verfahren begeistert.

"Wir gewinnen dadurch viel Unterrichtszeit, weil das viel schneller geht, als die Tests, die wir bisher benutzt haben. Da musste man Flüssigkeiten umfüllen, was für die Kinder zum Teil schwierig war. Außerdem sind die neuen Tests genauer: Es sind PCR-Tests. Bei den normalen Schnelltests war öfter mal ein falsch-positives Ergebnis dabei. Auf diese Tests können wir uns jetzt verlassen."

Kein Nasenabstich mehr nötig

Wenn der Pooltest ein positives Ergebnis zeigt, werden die beiden Gruppen - also Mädchen und Jungen - voneinander getrennt, und es wird ein zweiter Test durchgeführt - und zwar mit Hilfe eines Testverfahrens, das das Uniklinikum Mannheim entwickelt hat. Dabei kauen die Schüler rund eine Minute auf einem an einem Stiel befestigten Schwämmchen herum. Vorteil gegenüber den herkömmlichen PCR-Test ist, dass der unangenehme Nasenabstrich entfällt. Gegen 15 Uhr sind die Proben dann ausgewertet. Dann ist klar, welche der Kinder Corona-Positiv sind. Die betroffenen Schüler kommen in Quarantäne, die anderen dürfen am nächsten Tag wieder in die Schule zurückkehren.

Mehr Corona-Infektionen entdecken

An den sechs Ganztags-Grundschulen, die an dem Modellprojekt teilnehmen, gab es bislang 15 positive Fälle. Projektärztin Tina Hassberg ist der Meinung, dass sich das Verfahren bereits bewährt hat - und es zu den PCR-Tests keine Alternative gibt. So berichtet sie zum Beispiel von einem Fall, in dem ein Antigen-Schnelltest in einer Klasse kein einziges positives Ergebnis angezeigt hatte - aber die Wahrheit sah ganz anders aus.

Nicht leicht auf andere Schulformen übertragbar

Auch für Mannheims-Bildungsbürgermeister Dirk Grunert ist das Projekt schon jetzt ein Erfolg. Es habe sich gezeigt, dass man mit Hilfe der neuen Tests genauere Ergebnisse erzielt, die Umsetzung sei aber aufwändiger und nicht ganz einfach zu organisieren. Das System auf ganz Mannheim auszuweiten sei aber nicht ganz einfach.

"Wir testen das Verfahren an Ganztagsgrundschulen, so dass wir bei einem positiven Pool-Test noch während der Schulzeit einen zweiten Test durchführen können und ein Ergebnis bekommen. Bei Halbtagesschulen würde das organisatorisch nicht ohne weiteres funktionieren."

Und dann ist da noch die Frage der Kosten. Wie teuer das neue Testverfahren ist, lässt sich laut Grunert zurzeit noch nicht genau abschätzen. Das hänge davon ab, wie viele Nachtestungen nötig seien.