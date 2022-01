per Mail teilen

Nach einem Erdrutsch an der Landesstraße zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) musste die Strecke für rund fünf Stunden gesperrt werden.

Kurz vor 21 Uhr informierte die Polizei darüber, dass der Hang dort an einer Stelle abgerutscht war. Gesteinsbrocken und Erde drohten, weiter auf die Straße zu rutschen. Deshalb wurde sie ab Altenbach in beiden Richtungen gesperrt. Neben Feuerwehr und Polizei rückten auch Kräfte der Straßenmeisterei des Rhein-Neckar-Kreises an.

Einsatzkräfte sichern Hang nach Erdrutsch pr-video/René Priebe

Niederschläge vermutlich Auslöser

Mit schwerem Gerät sicherten die Einsatzkräfte die Gefahrenstelle, so dass die L 536 gegen zwei Uhr in der Nacht wieder freigegeben werden konnte. Menschen wurden nicht verletzt, es sei auch kein Sachschaden entstanden - so die Polizei. Möglicherweise sind die Niederschläge der vergangenen Tage Auslöser für den Erdrutsch gewesen.