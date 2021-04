Den ersten Spargel gibt es schon seit ein paar Wochen, aber jetzt nimmt auch die Erdbeerernte langsam Fahrt auf. Vereinzelt wurden schon die ersten Früchte geerntet, aber viele Obsthöfe fangen in den nächsten Tagen damit an. Beim Hegehof in Ladenburg zum Beispiel startet die Ernte-Saison am Donnerstag. Vom Spargel und Erdbeerbetrieb Karl Weingärtner in Hirschberg heißt es, man habe eigentlich schon früher damit gerechnet, aber seit zwei Wochen herrsche absoluter Wachstums-Stillstand. Es sei einfach noch zu kalt. Dafür werden die Erdbeeren größer sein, weil sie mehr Zeit zum Wachsen haben. Die Haupterntezeit starte aber erst Ende April.