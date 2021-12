Haftbefehle nach maskiertem Überfall

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen zwei Männer erlassen. Die beiden 22 und 33 Jahre alten Männer sollen in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen 33-jährigen in seiner Wohnung in Eppelheim mit zwei Messern und einem Teleskopschlagstock bedroht haben. Sie wollten Drogen und Geld von ihm. Die Männer sollen durch die geöffnete Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus gekommen sein. Den Mann haben sie laut Polizei maskiert an seiner Wohnungstür überrascht. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen ihn unvermittelt in die Wohnung zurückgedrängt haben. Da der Mann den beiden Angreifern nichts geben konnte, flüchteten sie kurz darauf. Der Mann soll leichte Verletzungen erlitten haben. Beide Verdächtige konnten vergangenen Freitag festgenommen werden.