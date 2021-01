Am Montagabend haben sich 45 Personen in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) laut Polizei zu einem gemeinsamen Treffen in einem Haus versammelt. Sie wurden wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln angezeigt.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Ihren Aussagen zufolge war die komplette Straße vor einem Wohnhaus mit Autos zugeparkt. Die Autos hatten teilweise auswärtige Kennzeichen. In dem Haus hätten sich zahlreiche Menschen versammelt, teilten die Zeugen der Polizei mit. 45 Personen bei Treffen in Haus in Eppelheim Die Polizei zählte dann bei einer Überprüfung im Erdgeschoss des Hauses 45 Personen, darunter vier Kinder. Wie sich herausstellte, hatte sich eine Großfamilie zu einem Treffen versammelt. Darunter befanden sich Teilnehmer aus Süddeutschland, dem Saarland und der Schweiz. Die Polizei löste das Treffen auf und nahm die Personalien der Beteiligten auf. Schon am Wochenende an Coronaparty teilgenommen Anschließend erteilten die Beamten den Teilnehmern des Treffens Platzverweise. Sie werden laut Polizei wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt. Bei fünf Betroffenen, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, wurde eine Sicherheitsleistung von jeweils 200 Euro erhoben. Wie sich herausstellte, hatten einige der Teilnehmer am Samstag schon an Treffen in Nußloch und Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) teilgenommen.