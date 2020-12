per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Helmstadt und Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich am Freitagnachmittag laut Polizei ein Auto mehrfach überschlagen. Der 22-jährige Fahrer wurde nur leicht verletzt. In einer Kurve habe er einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollen und die Kontrolle über seinen Wagen verloren, so die Polizei. Der Fahrer des anderen Wagens sei einfach weiter gefahren.