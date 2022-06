Mann mit schwertähnlichem Gegenstand unterwegs?

In Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) soll am Freitagvormittag ein Mann mit einem schwertähnlichen Gegenstand in der Nähe des Martin-Luther-Kindergartens und der Pestalozzi-Grundschule auf Pflanzen eingeschlagen haben. Das teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Die Polizei durchsuchte das Gelände nach einem Hinweis aus der Bevölkerung – allerdings erfolglos. Es habe keine Gefahr bestanden, so ein Polizeisprecher. Es gebe auch keine Hinweise darauf, ob diese Person tatsächlich dort gewesen ist, so die Polizei. Während des Polizeieinsatzes hatten die Beamten Schüler, Lehrer, Erzieher und Kindergartenkinder gebeten, in ihren Gebäuden zu bleiben. Am Freitagmittag war der Einsatz beendet, die Schüler und Kindergartenkinder wurden nach Hause geschickt.