Wegen eines tierischen Einsatzes hat die Polizei am Wochenende den Verkehr auf der A5 bei Hemsbach kurzfristig angehalten. Die Küken wurden an die Tierrettung übergeben.

Die Polizei hat am Samstag eine Entenfamilie auf der Autobahn 5 zwischen Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) und dem Autobahnkreuz Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) gerettet. Wie das Mannheimer Polizeipräsidium am Dienstag mitteilte, hatten Verkehrsteilnehmer am Samstagvormittag gemeldet, dass die Enten auf der Autobahn unterwegs sind.

Erfolgreiche Enten-Rettung auf der A5

Die Beamten entdeckten daraufhin mehrere Entenküken, die ohne ihre Mutter im Bereich der Mittelleitplanke unterwegs waren. Die Polizei hielt daraufhin kurzfristig den Verkehr an und fing die Küken ein. Laut Polizei hupten und applaudierten Autofahrer für die geglückte Rettung. Die Enten wurden anschließend der Tierrettung übergeben.

Die Polizei hat die Küken an die Berufstierrettung Rhein-Neckar übergeben. Berufstierrettung Rhein-Neckar / Animal Control

Inzwischen hat die ehrenamtliche Wildvogelhilfe Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) die Entenküken bei sich aufgenommen, teilte ein Mitarbeiter der Berufstierrettung Rhein-Neckar dem SWR mit. Den Tieren gehe es gut.