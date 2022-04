Urteil im Enkeltrick-Betrugsprozess am Amtsgericht verschoben

Das Urteil im Prozess gegen einen mutmaßlichen Enkeltrickbetrüger am Mannheimer Amtsgericht ist auf das neue Jahr verschoben worden. Der für Donnerstag geplante Prozesstermin fällt aus, weil die Dolmetscherin erkrankt ist. Das Gericht konnte in der Kürze der Zeit keinen Dolmetscherersatz finden, da ein Kenner eines seltenen Fremdsprachendialekts erforderlich ist. Da nicht klar ist wie lange die Übersetzerin krank sein wird, hat der Richter vier weitere Gerichtstermine im Januar und Februar angesetzt. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Er soll Mittelsmann einer aus Polen agierenden Bande sein und an zwei Betrugsversuchen beteiligt gewesen. Beide Enkeltrickversuche waren gescheitert. Der Prozess hatte bereits im September begonnen und sich aber immer wieder verzögert. Laut Gericht war es schwierig gewesen, einen geeigneten Übersetzer zu finden, weil Tonbandschnitte mit einem seltenen Romanes-Dialekt ausgewertet werden müssen.