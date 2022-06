Enkeltrick durchschaut und Betrügerpaar festgenommen

Statt Beute klickten am Dienstag die Handschellen bei einem mutmaßlichen Betrügerpaar aus Lindenfels (Kreis Bergstraße). Sie waren mit dem Enkeltrick gescheitert. Die Tatverdächtigen hatten eine 76 Jahre alte Rentnerin angerufen und behauptet, dass ihr Enkel einen schlimmen Unfall verursacht habe und nun das Amtsgericht für seine Freilassung eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro benötige. Die Frau durchschaute die Betrugsmasche, ließ sich aber zum Schein darauf ein. Parallel verständigte sie die Polizei. Als die tatverdächtige Frau das Geld an der Haustür entgegennahm, klickten die Handschellen bei ihr und ihrem 32-jährigen Begleiter, der im Auto fluchtbereit wartete, so die Polizei. Sie durchsuchte auch die Wohnung der beiden in Lindenfels. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen nach Hause entlassen.