260.000 Euro Beute - Enkeltrick-Betrüger vor Gericht

Eine Bande muss sich ab Montag vor dem Mannheimer Landgericht wegen mehrerer "Enkeltrick"-Betrügereien in der Region verantworten. Auf der Anklagebank sitzen vier der mutmaßlichen Täter. Die drei Männer und eine Frau haben sich laut Anklage mit weiteren Tätern zusammengetan, um professionell und organisiert Straftaten zu begehen. Ihre Masche waren "Enkeltricks". Teile der Bande sollen aus Polen als sogenannte "Keiler" bei älteren Menschen angerufen und vorgetäuscht haben, mit ihnen verwandt oder bekannt zu sein. Zum Teil sollen sie auch vorgegeben haben, von einem Amt aus anzurufen. Das älteste Opfer sei eine 105 Jahre alte Frau gewesen. Die Anrufer spielten finanzielle Notlagen vor, damit die Opfer Geld oder anderes Vermögen an Boten übergeben sollen. Die Taten sollen unter anderem in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis), Heidelberg und Mannheim begangen worden sein, aber auch in Bayern und Hessen. Insgesamt sei ein Schaden von rund 260.000 Euro entstanden. Die Beute konnte teilweise sichergestellt werden.