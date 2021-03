Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Haftbefehle gegen sechs Männer und Frauen erwirkt. Die Bande soll mit der Enkeltrick-Masche viel Geld bei Menschen in mehreren Bundesländern ergaunert haben.

Die Bande soll der Behörde zufolge 17 mal Menschen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz betrogen haben. Die Staatsanwaltschaft Mannheim nennt als Schadenssumme 270.000 Euro.

Lob für die Festnahme der Bande gab es am Mittwoch vom baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU).

"Dem Polizeipräsidium Mannheim ist ein toller Erfolg gelungen. Ein eindeutiges Zeichen an all diejenigen, die meinen, sich mit kriminellen Methoden in der Regel an älteren Menschen bereichern zu wollen. (...) Eine länderübergreifende Tatserie wurde aufgeklärt und beendet, die führenden Köpfe aus dem Verkehr gezogen." Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel (CDU)

Strobl teilte weiter mit, die Kriminalitätslage in Baden-Württemberg sei "so gut, wie seit Jahrzenten nicht mehr." Diese Entwicklung sei auch das Resultat "hochmotivierter und erfolgreicher polizeilicher Arbeit."

Tatverdächtige nach Geldübergabe festgenommen

In sechs weiteren Fällen haben Polizeibeamte bereits Tatverdächtige nach der Geldübergabe noch an den jeweiligen Tatorten festgenommen - im Landkreis Karlsruhe, in Heilbronn, Maulbronn (Enzkreis), Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) und in München. Die Beute - Bargeld und Schmuck im Wert von bis zu 20.000 Euro - wurde jeweils sichergestellt, so die Behörde.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim seit Anfang 2020

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Inspektion "Wirtschaftskriminalität" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelten bereits seit Anfang 2020 gegen die Bande. Am Montag seien die Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen vollstreckt worden, hieß es am Mittwoch. Ihre Wohnungen in Mannheim, Worms und Frankfurt wurden durchsucht. Dabei stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial wie Handys, SIM-Karten und Bargeld sicher.

Oft werden ältere Menschen Opfer der sogenannten Enkeltrick-Masche picture-alliance / Reportdienste Sebastian Gollnow

Fünf Verdächtige in Gefängnis eingeliefert

Fünf Tatverdächtige wurden nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter in verschiedenen Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde vergangene Woche in München festgenommen.

"Call-Center" in Polen soll Taten bundesweit koordiniert haben

Wie die bisherigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ergaben, wurden die Taten von einem "Call-Center" in Polen bundesweit koordiniert. Von diesem Call-Center riefen die mutmaßlichen Betrüger dann bei den späteren Opfern an.

Tatverdächtige sollen geplant und Geldabholungen durchgeführt haben

Die Tatverdächtigen sollen für die Planung und Durchführung der Geldabholungen bei den Opfern in Deutschland zuständig gewesen sein. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidrektion Heidelberg dauern an, auch zu den Hinterleuten in Polen.