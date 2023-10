Das Jazz-Festival Enjoy Jazz hat in Heidelberg mit mehreren Konzerten im neuen Karlstorbahnhof in Heidelberg begonnen. Es feiert 25-jähriges Bestehen.

Das hoch angesehene internationale Festival für Jazz und Anderes kann hat sich in 25 Jahren einen internationalen Ruf erworben. Zum ursprünglichen Spielort Heidelberg sind längst Mannheim und Ludwigshafen dazugekommen.

Aus 15 Konzerten im Jahr 1999 sind mittlerweile rund 70 Veranstaltungen geworden. Es treten Jazz-Legenden und junge Talente auf. Hugh Masekela, Herbie Hancock, Ornette Colema. Das ist nur eine kleine Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, die Festivalleiter Rainer Kern schon auf der Bühne hatte.

Trust - Vertrauen

Er hat Enjoy Jazz Festival in diesem Jahr unter das Stichwort "Trust" – Vertrauen gestellt. Vertrauen in die Kraft der Musik, in ein Festival, das kontinuierlich gewachsen ist und Musiker aus der ganzen Welt in die Kurpfalz bringt.

Zur Eröffnung von Enjoy Jazz im neuen Karlstorbahnhof in Heidelberg kam ein fachkundiges Publikum SWR Senghas

Spielstätten und Erreichbarkeit

Spielstätten sind unter anderem der Karlstorbahnhof, der Tankturm und die Aula der Alten Universität in Heidelberg, die Alte Feuerwache, die Christuskirche und die Popakademie in Mannheim sowie das Kulturzentrum dasHaus und das Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen. Das Feierabendhaus der BASF ist ebenfalls ein zentraler Spielort.

Der Verkehrsverbund Rhein Neckar weist darauf hin, dass alle Festivalorte gut mit Bus und Bahn erreichbar seien. Die Eintrittskarten sind Kombi-Tickets und gelten auch für die Fahrt zum Konzert.

Den Abschluss des Festival macht ein Konzert der Jazzlegende Archie Shepp am Samstag, 4. November in der Christuskirche Mannheim.