per Mail teilen

Mit einem Eisblock ein ganzes Gebäude heizen? Das klingt nach Science Fiction. In der Klima-Arena in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist das bereits Realität.

In der Sinsheimer Klima-Arena hat die Zukunft längst begonnen. Im Untergrund neben dem Hauptgebäude befindet sich ein Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 200.000 Litern und kilometerlangen Schläuchen. Je nach Jahreszeit befindet sich das Wasser in einem ständigen Wandel zwischen Gefrieren und Schmelzen. Aus der sogenannten Kristallisations-Energie gewinnen zwei Wärmetauscher dann nachhaltige Wärme, die pro Jahr über 2.000 Liter Heizöl einspart.

Virtuelle Einblicke per Handy SWR

Umweltfreundliche Technik per Smartphone entdecken

Obwohl die Technik im Verborgenen liegt, können die Besucher sie ab sofort erleben – und zwar virtuell. An einer Schautafel vor der Klima-Arena kann sich jeder über einem QR-Code ganz einfach eine 3D-Software herunterladen. Wo vorher nur ein grüner Erdhügel zu sehen war, öffnet sich dank moderner Technik plötzlich der Blick in den tief in der Erde vergrabenen Eis-Speicher.

"Wir wollen möglichst anfassbar machen, was sonst nur graue Theorie ist. Was kann ich tun, um klimafreundlich zu heizen? Um mein Gebäude klimafreundlicher zu machen? Um Energie zu sparen und auch vielleicht weg zu kommen von Öl und Gas?"

Der Eisspeicher der Klima-Arenawird durch "Augmented Reality" sichtbar SWR

Komplexe Themen anschaulich machen

Auf dem Smartphone oder dem Tablet wird über das reale Bild zeitgleich die bewegte Animation gelegt – "Augmented Reality" ("Erweiterte Realität") nennt sich diese Technik. Normalerweise wird sie in der Industrie vor allem bei der Produktentwicklung angewandt, aber hier soll sie helfen, das Thema Energiewandel anschaulich und greifbar zu machen.

Viele weitere Umweltschutz-Ideen

Die Botschaft: Jeder von uns kann etwas tun, auch wenn sich die Energie aus dem Eisblock zurzeit eher für Wohnanlagen und größere Betriebe eignet. Nach Angaben von Klima-Arena-Leiter Bernd Welz gibt es aber bereits jetzt genügend Ideen, die Hausbesitzern dabei helfen, durch den Energiewandel Geld zu sparen. Eine Beratungsstelle sei die Klima-Arena allerdings nicht – sie will den Menschen nur die Augen öffnen.