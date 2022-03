Verband für Energiehandel Südwest warnt vor Panikkäufen

per Mail teilen

Steigende Energiepreise machen vielen Menschen Sorgen - beim Tanken oder dem leeren Heizöl-Tank. Diese Verunsicherung kommt auch beim Verband Energiehandel in Mannheim an.

Vor allem beim Thema Heizöl fragen sich viele Kunden, ob sie jetzt den Tank nochmal auffüllen sollten, sagt der Geschäftsführer des Verbandes Energiehandel Südwest-Mitte in Mannheim, Hans-Jürgen Funke. Im Interview (Audio) erklärt er, warum er von Panikkäufen nichts hält.

Preisanstieg beispiellos

Es habe noch nie einen so starken Preisanstieg in so kurzer Zeit gegeben, sagt Hans-Jürgen Funke. Man sollte dennoch besonnen bleiben und keine Panikkäufe tätigen. Es sei im Prinzip genug Öl auf dem Markt. Wenn der Tank nicht schon fast leer sei, sollten sich Kunden überlegen noch abzuwarten.

Märkte reagieren schnell auf Entwicklungen in der Ukraine

Die weiteren Entwicklungen vorauszusagen, sei extrem schwer, sagt Hans-Jürgen Funke. Wenn sich die Lage in der Ukraine entspannen würde und es zu einer Waffenruhe käme, reagieren die Märkte kurzfristig, sagt er. Dann können die Preise auch schnell wieder sinken. Wenn sich die Lage zuspitze, sei genau das Gegenteil der Fall. Man könne keine verlässliche Prognose wagen, so Funke.

Die Forderungen, Lieferungen aus Russland zu stoppen, seien kurzfristig schwer umsetzbar. Mittel- oder langfristig könne man das aber kompensieren und durch Lieferungen aus anderen Ländern ausgleichen, so Hans-Jürgen Funke.