Im Mannheimer Ausschuss für Sicherheit und Ordnung werden am Donnerstagnachmittag die Ergebnisse der Sicherheitsbefragung 2020 vorgestellt. Dafür wurden Antworten von 25.000 zufällig ausgewählten Mannheimern wissenschaftlich ausgewertet. Bereits Ende Februar hatte das Kriminologische Institut der Uni Heidelberg eine erste Zwischenbilanz der Sicherheitsbefragung vorgestellt – jetzt liegen die Endergebnisse vor. Insgesamt zeigte sich, dass die Angst vor Kriminalität in Mannheim seit 2016 deutlich gesunken ist. Nach Angaben der Studienmacher sind junge Frauen die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Kriminalitätsangst, insbesondere wenn sie Migrationshintergrund haben. Ein weiteres Ergebnis: Nicht-heterosexuelle Menschen bewerten ihre sexuelle und geschlechtliche Identität als Sicherheitsrisiko – obwohl die Toleranz in der Bevölkerung generell groß ist. Die Erkenntnisse sollen laut Stadt dazu beitragen, gezielte Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. Außerdem hat die Befragung nach Angaben der Forscher gezeigt, dass die Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten das Sicherheitsgefühl der Befragten deutlich gesteigert hat.