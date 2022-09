Freibadsaison in der Rhein-Neckar-Region geht zu Ende

In den meisten Freibädern in der Region endet am Sonntag die Saison. Der heiße Sommer hat für gute Besucherzahlen gesorgt.

Darum ziehen viele Bäder zum Ende der Saison eine positive Bilanz. In die städtischen Mannheimer Freibäder sind in diesem Jahr rund 300.000 Besucher gekommen. Das entspricht in etwa dem Niveau vor Corona. Zum Vergleich in 2020 waren es 165.000 Besucher.

Die Freibäder in Bammental, Leimen und Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) schließen am Sonntagabend. In Neckargemünd kamen rund 150.000 Besucher diesen Sommer. Fast doppelt so viel wie im Vorjahr.

Saisonverlängerung im Tiergartenbad in Heidelberg

Das Tiergartenbad in Heidelberg verlängert die Saison wegen des guten Wetters um eine Woche bis zum 18. September. Lediglich die Öffnungszeiten ändern sich. Ab Montag können Besucher dann nur noch von 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr baden. Weiterhin täglich von 8 bis 19 Uhr bleibt das Thermalbad in Heidelberg geöffnet.