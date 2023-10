Die BUGA23 in Mannheim geht zu Ende - mit einem Lächeln

Die Bundesgartenschau in Mannheim geht erfolgreich zu Ende. Es sind über zwei Millionen Eintritte gezählt worden, das Budget wurde im Wesentlichen eingehalten.

Die BUGA23 in Mannheim war ein Erfolg. Die angestrebten Besucherzahlen wurden erreicht: Die BUGA-Gesellschaft zählte knapp 2,1 Millionen Eintritte - das war eine Punktlandung. Und auch das Budget von rund 62 Millionen Euro nur für die reine Bundesgartenschau wurde eingehalten - so der augenblickliche Stand.

Abschied mit ein bisschen Wehmut

Es gab für viele Menschen in den vergangenen sechs Monaten keinen schöneren Platz in der Kurpfalz als auf dem Spinelli-Gelände oder natürlich auch im schönen Luisenpark. Das war vor allem an den Abenden so zu spüren, wenn die Tagesbesucher weg waren. Die BUGA geht also für viele mit einem Gefühl der Wehmut zu Ende, aber auch mit einem Lächeln, denn es war eine schöne Zeit.

Das reichhaltige Kulturprogramm hat ein jüngeres Publikum angelockt als normalerweise bei Bundesgartenschauen, die Stimmung auf dem abends weiterhin offenen Gelände war bei Sonnenuntergang traumhaft schön.

Die Schienen weisen auf die Vergangenheit des Spinelli-Geländes als Lager- und Verteilzentrum der US Armee hin SWR Kessel

Viel Licht, aber auch Schatten

Das gilt für die meisten BUGA-Tage in diesem Halbjahr. Aber nicht immer für die Tage mit Riesenandrang: Die Infrastruktur war bisweilen überfordert - ob die Kapazität der Seilbahn oder der Gastronomie.

Die Anreise mit dem Auto für Auswärtige war meist verbunden mit fast zehn Euro Parkgebühr auf dem abgelegenen Maimarktparkplatz P20. Und dann noch eine Fahrt mit dem Shuttle-Bus - das bleibt vielen Anreisenden mit dem Auto eher negativ im Gedächtnis. Der Eintritt selbst kostete regulär 28 Euro.

Die eigenen Besucherbefragungen stellen der BUGA ein klasse Zeugnis aus - 95 Prozent waren demnach zufrieden. Aber das Konzept der BUGA23, alte Militärgebäude stehen zu lassen und Freiflächen für die Frischluft zu erhalten, wurde von vielen Gästen erst nach einer Weile verstanden, zumal im heißen Sommer doch alles recht trocken und braun auf Spinelli war.

Tausende kleine und große Veranstaltungen

Das frühere Militärgelände Spinelli war etwas Besonderes. Und diese Bundesgartenschau hat es auch aus einem anderen Grund geschafft, etwas heraus zustechen. Rund 6.000 Veranstaltungen, das Konzert- und Kulturprogramm und die vielen Veranstaltungen des BUGA Campus waren der Hit, die Menschen waren begeistert. Und die Kinder sowieso, sie fanden die fünf großen Spielplätze einfach super - und die Seilbahn natürlich auch.

Erfolgreiches Joy-Fleming-Muscial

Der BUGA23 wurde durch die Konzerte ein zweites abendliches Leben gegeben. Fast alle Künstler kamen aus der Region oder hatten einen regionalen Bezug.

Die Seilbahn zwischen Spinelli und dem Luisenpark war der Hit - bei Kindern und Erwachsenen SWR Kessel

Einige Beispiele: Der Comedian Bülent Ceylan, der Absolvent der Mannheimer Popakademie Joris, die Elektropop-Band Clock Clock aus Mannheim oder das Muscial über das Leben der Mannheimer Soul-Sängerin Joy Fleming.

Dass die BUGA23 als Musical-Produzent aufgetreten ist, war ungewöhnlich. Und dass 30.000 Menschen das Musical angeschaut haben, war eine Sensation.

Bundesweite Schlagzeilen

Bundesweite Schlagzeilen gab es für die Mannheimer BUGA-Macher, als der programmverantwortliche Fabian Burstein in die Aufführung von Frauen der Arbeiterwohlfahrt wegen kultureller Aneignung eingriff.

Meist ging es an der Seilbahn einigermaßen flott, aber nicht an allen Tagen SWR Kessel

Panoramasteg wenig beachtet

Der große Panoramasteg lag zu abgelegen, um viel Beachtung zu finden, er wird aber nach der BUGA seine Funktion als Brücke wahrnehmen.

Was Mannheim und die Region davon haben

Die BUGA23 hat Bleibendes für die Stadtentwicklung geschaffen und damit eine Grundidee von Bundesgartenschauen perfekt erfüllt. Die BUGA23 war Mittel zum Zweck, sie hat Mannheim eine wunderbare Freifläche für frische Luft, Spiel und Spaß geschenkt. Der Luisenpark ist mit der neuen Parkmitte mit Pinguinen, Vogelvoliere und Aquarium aufgewertet und modernisiert worden.

Die Seilbahn zwischen Luisenpark und dem Spinelli-Gelände, die 2,75 Millionen Fahrten zählte, war eine der großen Attraktionen. Sie wird aber nicht bleiben, das hat Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht bereits angekündigt.

Großer Abschluss am Sonntag

Die große Abschlussveranstaltung ist am Sonntagnachmittag - mit der Staffelübergabe für die nächste große Gartenschau - die Internationale Gartenausstellung im Ruhrgebiet in vier Jahren.

Doch danach ist noch nicht Schluss: Der DJ und Performance-Künstler Dominik Eulberg macht am Sonntagabend den Abschluss mit seiner Show "Biologie und Beats" mit Musik und Information.

Die Abbauarbeiten auf dem BUGA-Gelände beginnen schon am Montag.