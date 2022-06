EMBL eröffnet Besucherzentrum

Im Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg ist ein neues Besucherzentrum eröffnet worden. Im sogenannten Imaging Centre sollen künftig neuesten Mikrokospie-Technologien ausprobiert werden, die noch nicht auf den Markt sind. Außerdem wird es ab Ende des Jahres dort eine interaktive Dauerausstellung mit dem Titel "Die Welt der Molekularbiologie" geben. Sie soll Kindern und Jugendlichen, Bürgerinnen und Bürgern sowie Touristen einen informativen Einblick in das Forschungsgebiet geben. Das neue Besucherzentrum hat 6,4 Millionen Euro gekostet. Das EMBL mit Hauptsitz in Heidelberg ist eines der wichtigsten Labore für Biowissenschaften in Europa.