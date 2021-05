Am Elisabeth-Gymnasium in Mannheim gibt es jetzt eine Ergometerklasse. An Deskbikes können sich die Jugendlichen im Unterricht bewegen und dabei hoffentlich besser lernen.

Die 12-jährigen Schülerinnen und Schüler des Elisabeth-Gymnasiums in Mannheim haben seit Montag (17.5.) wieder Wechselunterricht. Doch nicht nur das hat sich verändert. Ab jetzt haben sie an ihrer Schule die erste Ergometerklasse. Radeln während des Unterrichts An sechs Plätzen im Klassenzimmer stehen anstatt Stühle Ergometer, um sich am Platz die Beine zu vertreten. Förderverein und Sponsoren haben die sechs Räder plus drei höhenverstellbare Tische angeschafft. Im Ergo-Klassenzimmer wechseln sich die unteren Klassen derzeit ab. Geplant ist aber, dass die Klassenstufen von fünf bis sieben eigene Ergo-Lernplätze bekommen - dafür muss die Schule aber noch Geld sammeln.