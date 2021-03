Elisa Diallo aus Mannheim hat ein Buch über Rassismus geschrieben – denn sie hat ihn am eigenen Leib erfahren. Inzwischen hat die gebürtige Französin die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen, weil sie Deutschland und ganz speziell auch Mannheim in Sachen Integrationspolitik vorbildlich findet.

Elisa Diallo ist in Frankreich aufgewachsen. Schon damals hatte sie immer das Gefühl, dass sie als Schwarze nicht so richtig dazugehört. Darüber hat sie ein Buch geschrieben, das jetzt auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Es heißt: "Französisch verlernen" – und hat in Frankreich für viel Aufsehen gesorgt.

Frankreich kein gutes Beispiel für Integration

Elisa Diallo hat das Buch geschrieben, weil sie sich geärgert hat. Zum Beispiel darüber, dass Frankreich in Deutschland immer wieder als Beispiel ist für gutes multiethnisches, multikulturelles Zusammenleben genannt wird. Aber genau das ist ihrer Erfahrung nach nicht der Fall.

Umgang mit Alltags-Rassismus

Ihr Buch hat sie in unaufgeregter Sprache geschrieben. Sie will ihre Leser zum Nachdenken anregen, ihnen die Augen öffnen und neue Sichtweisen nahebringen. Dabei beschreibt sie die großen Veränderungen, die sie in den vergangenen 25 Jahren in Deutschland beobachtet hat – auch wenn sie noch immer ab und zu Alltagsrassismus erlebt. "Wenn mich jemand fragt, woher ich komme," erzählt sie, "dann muss ich tief durchatmen. Manchmal kann ich darüber lachen. Aber insgesamt ist es eine lästige Frage, weil man damit fragt, wie es sein kann, dass du als schwarze Person hier bist? Ich hoffe auf den Tag, an dem man diese Frage nicht mehr stellen muss."

Glaube an eine gute Zukunft

Trotz allem bleibt Elisa Diallo optimistisch: "Warum sollten wir nicht eine Gesellschaft werden, in der Kosmopolitismus, Diversität, Komplexität positive Werte sind?", fragt sie sich. "Ich sehe keinen Grund, nicht daran zu glauben. Also glaube ich daran."