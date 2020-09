per Mail teilen

Energieversorger aus der Region haben ein Netzwerk gegründet, um die Lademöglichkeiten von Elektroautos zu verbessern. Das Netzwerk TENK besteht aus der Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft MVV, den Technischen Werken Ludwigshafen TWL und den Stadtwerken Heidelberg. Die Energieversorger haben ihre Ladeinfrastruktur für Elektroautos zusammengelegt. Die Ladesäulen laufen nun alle unter dem Namen TENK. Am Donnerstag geht dazu auch eine Homepage online, auf der E-Autofahrer nachsehen können, wo die nächste Ladesäule ist. Durch die Vernetzung der Ladesäulen solle der Zugang zu Elektromobilität in der Region vereinfacht werden, so das Netzwerk.