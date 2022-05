Elefanten-Experten tagen im Zoo Heidelberg

Elefanten-Experten aus ganz Europa treffen sich derzeit im Heidelberger Zoo. Sie wollen die dortige Elefantengruppe beobachten und ihr Wissen austauschen. Auch der Tierschutz ist Thema.

Der Heidelberger Zoo will zum Erhalt der bedrohten Art beitragen Petra Medan/Zoo Heidelberg

Sie treffen sich einmal im Jahr, und diesmal ist der Heidelberger Zoo Gastgeber: Am Montag und Dienstag wollen sich die Fachleute des europäischen Zooverbandes EAZA über die sogenannte Jungbullen-WG in Heidelberg mit derzeit vier Tieren informieren. Der Zoo hält seit mehr als zehn Jahren wechselnde männliche Jung-Elefanten, um sie für das spätere Zusammenleben mit erwachsenen Tieren vorzubereiten.

Derzeit vier männliche Jungbullen im Heidelberger Zoo

Derzeit leben im Heidelberger Zoo vier männliche Jungelefanten namens Tarak, Yadanar, Ludwig und Namsai. Sie kamen jeweils im Alter von fünf Jahren nach Heidelberg. Dafür mussten die Tiere die Gruppe, in der sie geboren wurden, verlassen, so wie es in der freien Natur auch geschieht. Auch dort schließen sie sich dann in Gruppen zusammen, bevor sie später eine eigene Gruppe als Leittier übernehmen. Bis sie maximal 15 Jahre alt sind, können sie dafür in Heidelberg "trainieren", dann werden sie in andere Zoos gebracht, um den Erhalt der Art zu sichern.

Richtlinien für artgerechte Haltung

Jungbullen-WG im Heidelberger Zoo Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg

Bei dem Treffen im Heidelberger Zoo geht es aber auch um tiermedizinische Fragen, neue Forschungsergebnisse oder Richtlinien für die artgerechte Tierhaltung. Laut dem Vorsitzenden der Expertengruppe, dem Chef der Stuttgarter Wilhelma, Thomas Kölpin, wird die Elefantenhaltung in Zoos immer mehr kontrovers diskutiert. Deshalb sei es wichtig, optimale Bedingungen dafür zu schaffen und den Wert der Zooelefanten angesichts der bedrohten Tiere in freier Natur bewusst zu machen.

Über die Haltung von Elefanten wird kontrovers diskutiert Petra Medan/Zoo Heidelberg

Nach Angaben des Heidelberger Zoos gibt es im Europäischen Verband Spezialisten für jede Tiergruppe. Diese Treffen seien extrem wichtig.