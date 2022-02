"Eiszeit-Safari" endet

In den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen geht am Wochenende die Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ zu Ende. In den vergangenen zehn Monaten haben laut Museum knapp 50.000 Besucher die Schau gesehen. Damit sei man angesichts der Corona-Beschränkungen sehr zufrieden, so Direktor Wilfrid Rosendahl. Allerdings wären ohne Corona vermutlich deutlich mehr Besucher gekommen; diese weggefallenen Eintrittsgelder fehlten jetzt für neue Projekte. Besonders schön sei es zu sehen, dass auch sehr viele Schulklassen das Angebot eines kostenfreien Besuches mit Führung wahrgenommen hätten. In der Ausstellung waren über 100 Exponate zu sehen, von Tier-Rekonstruktionen über Präparate bis hin zu montierten Skeletten und Originalfunden aus der Eiszeit.