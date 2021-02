Ausstellung in Reiss-Engelhorn-Museen

Ausstellung in Reiss-Engelhorn-Museen Eiszeit-Safari mit lebensgroßem Mammut

In den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim hat der Aufbau für eine Riesenausstellung begonnen: In der Eiszeit-Safari wird auch ein lebensgroßes Mammut zu sehen sein.