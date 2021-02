Üben, damit im Ernstfall alles klappt. Die Helfer der DLRG Mannheim wollen vorbereitet sein. Denn wenn jemand durch die Eisschicht bricht, muss jeder Handgriff sitzen.

In der letzten Zeit, als viele Gewässer in der Region zugefroren waren, mussten die Helferinnen und Helfer der DLRG Mannheim öfter ausrücken. Wenn das passiert, dann muss alles ganz schnell gehen. Dann muss jeder Handgriff sitzen, das weiß Rettungstaucherin Angela Großstück.

"Weil wir natürlich immer die Hoffnung haben, rechtzeitig zu kommen und Menschenleben zu retten." Angela Großstück, Rettungstaucherin DLRG Mannheim

Deshalb üben die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer solche Rettungsaktionen - in allen Varianten. So wie in dem Video am Vogelstangsee bei Wallstadt.

Im Notfall die 112 wählen

Das DLRG-Team appelliert, zugefrorene Eisflächen nicht zu betreten. Falls doch und jemand bricht ein: Immer die 112 wählen.