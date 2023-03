Zum Saisonende: Kunsteisbahn in Heddesheim verzeichnet Besucherrekord

Trotz Energiekrise und steigenden Strompreisen: Die Kunsteisbahn in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) knackt mit über 80.000 Menschen seinen Besucher-Rekord.

Die Eislaufsaison in Heddesheim ist Mitte März zu Ende gegangen. Seit November vergangenen Jahres haben mehr als 80.000 Menschen die Kunsteislaufbahn besucht. Laut Gemeinde ist das ein neuer Rekord. "Wir sind damit weit vor dem Niveau der Vor-Corona-Zeit", so Bürgermeister Achim Weitz (parteilos) gegenüber dem SWR.

Energiekrise habe keinen Einfluss gehabt

Die hohen Energiepreise haben die Saison nicht nennenswert beeinträchtigt, so Weitz weiter. Grund dafür seien vor allem langfristig gesicherte Stromverträge. Auch die Ticketpreise seien konstant geblieben und nicht gestiegen.

"Corona hat einen schweren Schlag hinterlassen (...). Und deswegen war es mir wichtig, dass wir die Eislaufbahn wieder aufmachen."

Heddesheim will nachhaltige Stromversorgung vorantreiben

Die Gemeinde will nach eigenen Angaben in Zukunft auf eine nachhaltigere Stromversorgung setzen - unter anderem mit Photovoltaikanlagen und einem Ausbau des Nahwärmenetzes. Dann würden mögliche Preissteigerungen die Gemeinde auch gar nicht so sehr treffen und man könnte den Eislauf-Besuch auch weiter zu "erträglichen Preise" anbieten, so Weitz.

Andere Eislaufbahnen konnten in diesem Jahr hingegen gar nicht oder nur für kurze Zeit öffnen, wie etwa in Ludwigshafen oder in Worms.