Viele Glatteisunfälle im Rhein-Neckar-Kreis

per Mail teilen

Glatte Straßen haben am Montagmittag den Verkehr in Teilen des Neckar-Odenwald- und des Rhein-Neckar-Kreises lahmgelegt. Einsatzkräfte mussten zu etlichen Unfällen ausrücken.

Glatteis und Schneefall auf frostigen Böden haben zu Verkehrsbehinderungen in der Rhein-Neckar-Region und im Neckar-Odenwald-Kreis geführt. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber dem SWR, in den höheren Lagen des Rhein-Neckar-Kreises habe es innerhalb kurzer Zeit viele Unfälle gegeben. In den meisten Fällen sei es aber offenbar bei Blechschäden geblieben.

Mindestens 18 Unfälle binnen weniger Stunden im Rhein Neckar-Kreis

Seit 12 Uhr mittags habe man alleine im Rhein-Neckar-Kreis mindestens 18 Glätte-Unfälle gezählt, sagte ein Polizeisprecher. Betroffen waren vor allem die Höhenlagen rund um Neckargemünd und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Mindestens zwei Personen wurden leicht verletzt. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis sorgten schneeglatte Straßen für Verkehrsbehinderungen. Inzwischen sind die Räum- und Streudienste fast überall im Einsatz. Die Polizei empfiehlt aber dennoch, weiter vorsichtig zu fahren. Man werde auch verstärkt kontrollieren, ob die Verkehrsteilnehmer Winterreifen aufgezogen haben, so die Polizei.

Winterlandschaft in Mosbach: Der Schnee ist zurück. SWR

Wetter-Vorhersage: Warnungen ab Montagnachmittag

Für den Montagnachmittag sprach der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung für Glätte aus. Noch gefährlicher könnte die Situation dann in den kommenden Tagen, besonders ab Mittwoch werden: Im Zusammenhang mit einer vorübergehend nach Norden wandernden Warmfront könnten Schneefälle gebietsweise in Regen übergehen. Auf gefrorenen Böden könnten sich dann dicke Eisschichten bilden, denn der Regen soll länger anhaltend sein.