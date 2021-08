Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag den Polizeinotruf gewählt und behauptet, dass sich in einem Eiscafé in der Mannheimer Fußgängerzone eine Bombe befindet. Das Gebäude im Quadrat 04 wurde daraufhin geräumt und die Umgebung abgesperrt. In dem Haus befinden sich neben dem Eiscafé auch mehrere Büros und ein Geschäft. Bei der Durchsuchung der Räume wurden laut Polizei keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Menschen konnten anschließend in das Gebäude zurückkehren. Die Kriminalpolizei ermittelt.