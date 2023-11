Russen aus Mannheim und Heidelberg wollen Deutsche werden und können nicht. Denn dafür müssten sie die russische Staatsbürgerschaft ablegen. Das lässt Russland aber nicht zu.

Russische Staatsbürger, die hier leben, arbeiten und gerne Deutsche werden möchten, haben es schwer. Sie erhalten die deutsche Staatsbürgerschaft nicht ohne ihre alte abzulegen. Eine doppelte, russisch-deutsche Staatsbürgerschaft ist nicht erlaubt. Das Problem: Seit Oktober nehmen russische Konsulate dafür keine Anträge mehr entgegen. So geht es auch Victor Khandamirov. Er ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und studiert in Mannheim Betriebswirtschaftslehre. Bisher hatte er dennoch die russische Staatsbürgerschaft. Jetzt will er Deutscher werden. Doch seit Monaten bekommt er keine Antworten vom russischen Konsulat. Dort hat er die Entlassung aus der russischen Staatsbürgerschaft beantragt. Ähnlich sieht es bei Softwareentwickler Sergej Nechaev aus. Er lebt seit sieben Jahren in der Nähe von Heidelberg und hat Russland aus politischen Gründen verlassen. Für sich und seinen 10-jährigen Sohn hätte er gerne die deutsche Staatsbürgerschaft. Deshalb war er Anfang Oktober auf dem Konsulat in Frankfurt. Doch sein Antrag wurde nicht einmal angenommen.