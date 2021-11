Großer Ansturm auf Einkaufszentrum an Allerheiligen

Tausende Menschen aus Baden und der Pfalz haben den Tag gestern genutzt, um im Nachbarland Hessen einzukaufen. Weil Allerheiligen dort kein Feiertag war hat das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim (Kreis Bergstraße) wohl seinen umsatzstärksten Tag im Jahr erlebt. Nach Angaben der Geschäftsführung kamen rund 65.000 kauflustige Besucher, um in den mehr als 100 Geschäften des Einkaufs-Centers zu bummeln und zu shoppen. Besonders groß sei das Interesse an klassischen Weihnachtsgeschenken wie Parfum und Spielzeug gewesen, sagte Center-Manager Dani Marquardt dem SWR. Das Viernheimer "Rhein-Neckar-Zentrum“ profitiert jedes Jahr von dem Umstand, dass Allerheiligen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein Feiertag ist, während in Hessen Alltag herrscht.