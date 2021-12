Einjahreshaushalt für 2022 beschlossen

Den Haushaltsplan hatte die Stadt Mannheim für 2022 bereits Anfang Oktober vorgestellt: Jetzt hat der Gemeinderat den Haushalt beschlossen. Grüne, SPD, CDU, LI.PAR.Tie. und die Freien Wähler-ML stimmten dafür. FDP / MfM und AfD dagegen. Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 1,7 Milliarden Euro. Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sagte, man befinde sich in einer "extrem herausfordernden Zeit, in der auch den Kommunen eine große Verantwortung zukommt". Die Pandemie hinterlasse ihre Spuren bei den kommunalen Finanzen. Durch den Einjahreshaushalt solle das Gemeinwesen und die Grundlagen für eine gute Zukunft geschaffen werden, ohne den städtischen Haushalt zu überlasten. Mannheim hält trotz Corona an den beschlossenen Rekordinvestitionen fest: Bis 2025 sollen Investitionen in einer Gesamthöhe von 844,4 Millionen Euro erfolgen.