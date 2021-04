per Mail teilen

Das Landesmuseum für Technik und Arbeit, auch Technoseum genannt, ist ein echtes Mitmachmuseum. Ein Treffpunkt vor allem für Familien mit Kindern. Trotz Corona haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel zu tun. Wir waren eine Woche dort zu Gast.

Das Mitmachmuseum lebt vom Austausch mit seinen Besuchern, die bei vielen populären Ausstellungen zu Geschichte und Wissenschaft ganz viel ausprobieren können.

Das Haus selbst ist prämierte Architektur aus den 80er Jahren mit vielen schiefen Ebenen und schrägen Fenstern – alles selbst schon ein Hingucker und denkmalgeschützt. Trotz Corona haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel zu tun.

Beeindruckende Maschinen: Mannheimer Technoseum

Corona trifft auch das Technoseum

Wir stellen vier Menschen vor, die dort trotz Corona alle Hände voll zu tun haben: Ausstellungen vorbereiten, historische Maschinen reparieren, den Jugendclub stemmen oder die Technik in Schuss halten. Sie alle helfen damit, den Spirit des Hauses aufrecht zu erhalten, Geschichte, Wissenschaft und Technik für jeden erlebbar zu machen.

Der technikbegeisterte Pandemie-Verlierer

Benjamin Otto hat im Dezember seine Stelle im technoseum angetreten, um dort in Zukunft die Mitmach-Dauerausstellung zu betreuen. Und er hat auch gleich eine Corona-gerechte Ausstellung "Kopfsalat - optische Phänomene" kreiert und aufgebaut. Doch eine Woche vor Eröffnung kam der erneute Lockdown und die Schließung.

Das ist schade für die Mühe, aber auch gut, weil wegen Corona ganz viele Dinge nicht geliefert werden konnten und die Ausstellung fast nicht fertig geworden wäre. Und man kann ja immer noch was besser machen. Jetzt baut er noch weiter und spielt eben selbst ein bisschen mit den vielen erstaunlichen Experimenten.

Die Jugendclub-Durchhalterin

Tanja Schöne ist Biologin und Mutter von drei Kindern. Ihre Leidenschaft: Technik und Wissenschaft jungen Forschern zu vermitteln. Deshalb leitet sie einen der zahlreichen Jugendclubs des technoseums. Doch zurzeit natürlich auch nur online.

Sie hat auf diese Weise mit den Kids schon zahlreiche verrückte Maschinen gebaut und Experimente gemacht. Doch jetzt probiert sie etwas ganz Neues: Die Kinder sollen zuhause selbst eine Online-Schnitzeljagd kreieren.

Der Herr der schweren Maschinen

Das technoseum ist voller Maschinen. Wenn es geöffnet hat, dann sind das die Highlights für die Besucher. Doch nun ist geschlossen und alles steht still. Rainer Huth führt sonst diese Maschinen vor. Doch es ist nicht so, dass er jetzt nichts zu tun hat. Denn die Maschinen müssen repariert und in Stand gehalten werden.

Im Depot lagern nämlich zahllose ungehobene Schätze der Industriegeschichte. Ein Paradies für jeden Technikfreak. Übrigens ist Rainer Huth selbst lebendige Industriegeschichte. Gelernt und gearbeitet hat er nämlich als Drucker beim Weltmarktführer Heidelberger Druck.

Die Geschichten-Sammlerin

Der Raum sieht aus wie eine Rumpelkammer voll mit nutzlosem Plunder. Doch für Anne Mahn ist es eine Schatzkammer. Hier lagern alle Exponate für ihre Ausstellung, die sie bisher zusammentragen konnte: Alte Hochzeitskleider, eine riesengroße Eisdielentheke aus den 1980er Jahren, ein altes Fahrrad, Aschenbecher, Geldbeutel, eine Voodoo Puppe...

All das sind Dinge, die ihr Menschen gebracht haben, die irgendwann mal als Arbeitsmigranten nach Deutschland eingewandert sind. Und jeder Gegenstand erzählt eine eigene kleine Geschichte darüber. Anne Mahn kennt sie alle. Denn sie ist die Kuratorin für die Ausstellung über Arbeitsmigration in Deutschland, insbesondere in Mannheim.

