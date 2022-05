Einbrüche und Diebstähle: Verdächtiger festgenommen

Ein 32-jähriger Mann soll am Wochenende Diebstähle und Einbrüche in Mannheim-Neckarau begangen haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sitzt er in Untersuchungshaft. Laut der Ermittler soll der Verdächtige in einer Diskothek die Tasche einer Frau samt Geldbeutel, Schlüssel und Wertsachen gestohlen haben. Danach sei er in eine Wohnung eingestiegen. Als er auf deren Bewohner traf, sei er zunächst ohne Beute geflüchtet. Kurze Zeit später soll er nochmal in dieselbe Wohnung eingestiegen sein. Dort versuchte er einen Laptop zu stehlen – bis ihn der Wohnungsinhaber erneut stellte. Anschließend habe er auf einem anderen Grundstück ein Fahrrad gestohlen, mit dem ihn Polizeibeamte antrafen und festnahmen. Es stellte sich heraus, dass der wohnsitzlose Mann bereits behördlich gesucht wurde. Die Ermittlungen dauern an.