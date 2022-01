Einbrüche in mehrere Schulen in Rhein-Neckar-Region

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen Einbrüche in mehrere Schulgebäude in der Rhein-Neckar-Region gemeldet. Dabei richteten die Täter teils hohen Schaden an.

Mal stahlen die Diebe zum Beispiel Tablets, mal richteten sie "nur" Sachschaden an (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste Daniel Maurer

Am Sonntag meldete die Polizei den dritten Schul-Einbruch innerhalb weniger Tage in Mannheim. Demnach brachen die Täter in die Geschwister-Scholl-Schule im Stadtteil Vogelstang ein. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest, ebenso wenig die Höhe des Sachschadens.

50.000 Euro Schaden in Schule in Mannheim-Gartenstadt

Dirket nach den Weihnachtsfeiertagen waren Unbekannte laut Polizei in die Hermann-Gutzmann-Schule im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt eingedrungen und hatten dort einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Die Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit den Förderschwerpunkten Hören und Sprache.

Beschädigte Türen, Schränke, Fenster, Elektrogeräte

Die Täter beschädigten laut Polizei in fast allen Räumen Scheiben, Türen, Schränke und Elektrogeräte. Außerdem sollen sie Wände mit Farbe beschmiert und den Inhalt eines Feuerlöschers in der Schule versprüht haben. Sie brachen demnach auch eine Geldkassette auf und stahlen den Inhalt.

Fall in Wiesloch-Baiertal: Einbruchsversuch oder Zerstörungswut?

Am 1. Weihnachtsfeiertag beschädigten Unbekannte die Eingangstür der Pestalozzi-Schule in Wiesloch-Baiertal (Rhein-Neckar-Kreis). Die Polizei ermittelt, ob es sich dabei um einen Einbruchsversuch gehandelt hat oder um blinde Zerstörungswut. Schaden: Mehrere hundert Euro.

Vermummte Personen dringen in Schule in Ludwigshafen ein

In Ludwigshafen haben laut Polizei ebenfalls am 1. Weihnachtsfeiertag vermummte Männer in die Integrierte Gesamtschule Gartenstadt eingebrochen. Sie sollen aber nichts im Gebäude gestohlen haben. Die Beamten stellten jedoch an mehreren abgeschlossenen Türen in der Schule Spuren fest, die darauf hindeuten, dass die Täter diese Türen aufhebeln wollten.

Einbruch in Grundschule in Mannheim

Während der Weihnachtsfeiertage waren laut Polizei Unbekannte in eine Grundschule in Mannheim-Neckarstadt-Ost eingedrungen. Sie sollen dort mehrere Fernseher und Tablets gestohlen haben. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zusammenhang zwischen Einbrüchen?

Ob es einen Zusammenhang zwischen all diesen Einbrüchen in Schulgebäude innerhalb weniger Tage in der Region gibt, ermittelt jetzt die Polizei.