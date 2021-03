Die Polizei hat eine Serie von Einbrüchen in Geschäfte und Läden in Buchen und Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) aufgeklärt. Tatverdächtig sind drei Jugendliche und ein Kind.

Laut Polizei stiegen die Verdächtigen unter anderem in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar in ein Schuhgeschäft und eine Metzgerei in Walldürn ein. Sie sollen dort Bargeld und Waren gestohlen haben.

Täter brachen in Bäckerei und Metzgerei in Walldürn ein

Einige Tage später sollen die Einbrecher versucht haben, in drei Läden in Buchen einzubrechen. Sie scheiterten aber jeweils an den Türen. Daraufhin machten sich die Personen laut Polizei auf den Weg nach Walldürn und brachen dort in eine Bäckerei und in eine Metzgerei ein.

Haftbefehl gegen zwei Jugendliche unter Auflagen außer Vollzug

Die Polizei konnte schließlich drei Jugendliche und ein Kind als Tatverdächtige ermitteln. Zwei der Jugendlichen wurden nach Erlass eines Haftbefehls festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl gegen die beiden wurde dann unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Laut Polizei entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich.