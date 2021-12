per Mail teilen

Unbekannte sind laut Polizei in den vergangenen Tagen in die Grafeneckschule in Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) eingedrungen. Die Täter hebelten Türen und Fächer mit Gewalt auf und verursachten dadurch einen hohen Schaden - wie hoch, ist laut Polizei aber noch unklar. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht ebenfalls noch nicht fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.