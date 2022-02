Unbekannte haben am Sonntag die Holztür zur Sakristei einer Kirche in Heppenheim (Bergstraße) aufgebrochen. Laut Polizei passierte der Einbruch während der Öffnungszeit der Kirche - also zwischen halb zwölf und fünf Uhr nachmittags. Was genau die Unbekannten gesucht haben und ob es sich möglicherweise um dieselben handelt wie beim Einbruch in ein Gotteshaus in Bensheim vor wenigen Tagen, ist noch unklar. Laut Polizei verschwanden sie ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.