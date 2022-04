In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind in den vergangenen Tage Personen in eine Schule eingedrungen. Laut Polizei durchschlugen sie mit einem Pflasterstein ein Fenster-Element und gelangten so in das Lehrerzimmer. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke. Ob die Täter etwas stahlen, ist laut Polizei noch unklar, ebenso wie die Schadenshöhe.